Arkeolog Sinan Sertel 'ağaç kesme' tartışması sonrası bıçaklanarak öldürüldü

Olmypos Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında yer alan arkeolog Sinan Sertel, bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, Kemer'e bağlı Ulupınar Mahallesi Çıralı sahilinde meydana geldi.
Sertel ile bölgede oturduğu belirtilen S.P. isimli kişi arasında kazı çalışmaları sırasında ağaç kesildiği iddiaları üzerine tartışma çıkarken, tartışma sırasında S.P, Sertel’i göğsünden bıçakladı.
Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Sertel, burada yaşamını yitirdi.
Saldırıya ilişkin bir açıklama yapan Arkeologlar Derneği, “Olympos Antik kentinde yürütülen kazı çalışmaları sırasında ağaç kesme tartışması sonucu kalbinden bıçaklanarak canice öldürülen Meslektaşımız Arkeolog Sinan Sertel’e Allahtan Rahmet, yakınlarına ve kazı ekibine başsağlığı diliyoruz. Arkeoloji camiasının başı sağolsun. Cenazesi bugün saat 12:00’de Antalya Arkeoloji Müzesinde gerçekleştirilecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacaktır” ifadesini kullandı.