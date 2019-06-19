Arkadaşları mezuniyet töreninde Şule Çet'i unutmadı

Şule Çet’in okul arkadaşları, Çet için öğrencisi olduğu Ankara Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde mezuniyet töreni yaptı.

29 Mayıs 2018’de Ankara’da bir plazanın 20’nci katından atılarak öldürülen üniversite öğrencisi Şule Çet, okulunun mezuniyet töreninde unutulmadı. Daha önce Gazi Üniversitesi’ne bağlı olan ancak daha sonra Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne alınan Tekstil Tasarımı Bölümü’nün mezuniyet töreninde öğrenciler, sıra arkadaşları Şule Çet’i unutmadı. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, öğrenciler sahneye, Şule Çet için bir mezuniyet kepi ve karanfiller bıraktı. Çet’i kep ve karanfillerle anan arkadaşları, “Adın asla silinmeyecek Şule” dedi.