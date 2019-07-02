Arınç'tan maaş açıklaması: 'Edepsizler' sözünün arkasında

Bülent Arınç 13 bin olan maaşının 18 bin liraya yükseltilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, 'edepsizler' tanımını 'iyiniyetli insanlar' için değil 'troller' için kullandığını savunarak bu tanımın halen arkasında olduğunu kaydetti. Arınç maaşının belirlenmesinde tek yetkili makamın Erdoğan olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç maaşının 13 bin liradan 18 bine çıkarılmasına ilişkin yorum yaptı.

Arınç kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Habertürk’te Sn. Kübra Par ile geçmişte yaptığım bazı programlardaki sözlerimin günler sonra kasıtlı montajlarla çarpıtıldığını üzülerek izledim. Kasıtlı olarak programdan günler sonra dolaşıma sokulan bu montaj eseri video, bu polemikten çıkar sağlamaya çalışan kişi veya kişilerin ürünüdür" dedi.

'MAAŞ ZAMMI YETKİSİ ERDOĞAN'DA'

Arınç mesajında şunları kaydetti:

"Yapılan toplantıda YİK üyelerinin maaş konusunun gündeme gelmediğini ve üyelerin kendi maaşlarını belirleme gibi bir tasarrufları olmadığını belirtmek isterim. Bu konuda tek yetkili makam Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisidir. Montajlanmamış videoda da belirttiğim üzere bizlere devlet tarafından gerekli imkanlar sağlanmaktadır. TBMM’de bir odamız, sekretarya ve koruma ihtiyacımızı sağlayan personelimiz ve bir de emekli maaşımız mevcut.

'EDEPSİZLER TANIMINI İYİNİYETLİLER İÇİN DEĞİL TROLLER İÇİN KULLANDIM'

'Edepsizler' tanımını kesinlikle vatandaşlarımız ve iyi niyetli insanlar için değil, sahte kimliklere sığınarak hayali rakamlar uydurup, sosyal medyadan nefret kusan, hakaret eden troller için kullandım. Bu tanımlamanın da halen arkasındayım."