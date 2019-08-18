Arınç’tan ‘FETÖ’ firarisi İşler'in pastanesine ziyaret

Bülent Arınç, Kırıkkale’de Mehmet İşler’e ait pastanesine bir ziyaret daha düzenledi. Arınç geçtiğimiz yıllar da 'FETÖ'den hüküm giyen ve yurt dışına kaçan Mehmet İşler'le samimi görüntüler vererek; "değerli dostum" demişti.

Bülent Arınç, Kırıkkale’de ‘FETÖ’ firarisi Mehmet İşler’in pastanesine bir ziyaret daha düzenledi. Bülent Arınç, ziyarete ilişkin “Eskiye dayanan dostluk” dedi. Hakkında "FETÖ"den tutuklama kararı verilen pastanenin sahibi Mehmet İşler firar etmişti. Mehmet İşler’in bir oğlu ‘FETÖ’den halen tutuklu bulunuyor. Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan Bülent Arınç pastane ziyaretinin sebebini şöyle açıkladı: “Tokat’tan dönerken eşimle birlikte uğradık. Hanımefendi de oradaydı. Gizli saklı bir ziyaret değil, Bundan özel bir anlam çıkarıp başka yerlere çekilmesin.” Bülent Arınç, 2013 ve 2016 yılında da İşler ailesini ziyaret etmişti.