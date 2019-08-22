Arınç'ın aklına Aleviler geldi: Oylarına ihtiyacımız var

Bülent Arınç AKP içinde çözülmeler olduğunu belirterek ‘Yeni ittifaklar bulmamız lazım’ dedi, ‘Alevi yurttaşlarımızın oylarına ihtiyacımız var’ diye ekledi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, AKP’nin önümüzdeki seçimlerde Alevilerin oylarına ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Malatya’da AKP İl Başkanlığında konuşan Arınç yeni parti kuracağı iddia edilen Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun hata yapacaklarını ileri sürdü. Parti içinde muhalif sesler olabileceğini söyleyen Arınç, AKP içindeki ayrılıklara izin vermeyeceklerini belirterek “‘Bu arkadaşlar parti kuracaklarmış’ dendiği zaman şahıslarını seviyorum ama çok büyük hata yaparlar” diye konuştu.

'BİRAZ YARALIYIZ, KENDİ İÇİNDE ÇÖZÜLMELER VAR'

Daha önce Erkan Mumcu, İdris Naim Şahin, Abdüllatif Şener gibi isimlerin AKP’den ayrıldıklarını hatırlatan Arınç “O zaman bizim çok güçlü zamanımızdı. Yel kayadan ne koparacak, üfürük gibi gittiler. Şimdi biraz yaralıyız, biraz sıkıntılar var. Kendi içinde çözülmeler var. Bunları tekrar toplamamız lazım” diye konuştu.

'ALEVİLERİ BAŞKA SİYASETÇİLERE TERK ETTİK'

Arınç, “Yeni ittifaklar bulmamız lazım dedim. Ben Alevi kardeşlerimizin oylarını önemsiyorum. Alevi kardeşlerimiz, bu ülkenin bir varlığıdır. Bizim onlarla iftihar etmemiz lazım. Samimiyetle itiraf edeyim, onlara çok uzak kaldık. Onları başka siyasetçilerin eline terk ettik” dedi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın Alevilerden de oy aldığını söyleyen Arınç “Ben azlığında çokluğunda değilim, bir Alevi’nin bize oy vermesi çok önemli çünkü önümüzdeki seçimlerde bizim Alevi yurttaşlarımızın oylarına ihtiyacımız var” dedi.