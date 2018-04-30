Arınç ve Erdoğan 'biz niye böyle uzaklaştık' dedi: İşte kısa yanıtı

Onbirinci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olma ihtimalinin tartışıldığı sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç ile buluşarak Gül'e Arınç üzerinden mesaj iletmişti. İkilinin görüşmesine ilişkin bir ayrıntıya bugünkü köşesinde yer veren Abdulkadir Selvi, görüşmede 'Biz niye böyle uzaklaştık' denildiğini ve yeniden yakın çalışma kararı alındığını ileri sürdü. İşte Arınç ve Erdoğan'ın unuttuğu uzaklaşmanın kısa öyküsü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bülent Arınç arasında yapılan görüşmeye ilişkin ilk ayrıntılar ortaya çıkmaya başlarken, ikilinin görüşmede "biz niye böyle uzaklaştık" dediği öğrenildi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, görüşmeye ilişkin yazısında, "Erdoğan-Arınç görüşmesine ilişkin bir ayrıntıyı paylaşmak istiyorum. Çünkü zaman zaman duygusal anlar yaşanıyor" derken, "Her iki isim de, 'Biz niye böyle uzaklaştık' diyor. Sohbet, 'Daha yakın duralım. Yanlışları düzeltelim. Birlikte çalışalım' temennisiyle son buluyor. Erdoğan seçim kampanyasında bazı mitinglere birlikte gideceklerini söylüyor, Arınç bundan memnuniyet duyacağını ifade ediyor. Abdullah Bey’in silueti AK Parti’yi terk ederken, Bülent Arınç güçlü bir dönüş yapıyor" ifadelerini kullandı.

ARINÇ VE ERDOĞAN NASIL TERS DÜŞTÜ?

İkilinin görüşmesinden basına yansıyan bu notlara göre, uzaklaşma nedenleri unutulmuş görünüyor.

Kısaca hatırlatalım...

İkili arasındaki gerilimin ilk işaretleri Cemaat tartışmalarının patlak verdiği dönemde ortaya çıkmıştı.

Özellikle dershane krizi sırasında Arınç ve Erdoğan'ın farklı konum aldığı ileri sürülürken, 17 Aralık sonrası bakan çocuklarının tahliyelerine ilişkin Arınç'tan "vicdanları yaralamıştır" çıkışı gelmişti.

Arınç, parti içinde özellikle Melih Gökçek tarafından uzun süre hedef alınırken, kriz giderek büyümüş, Arınç'tan meşhur "parsel parsel" açıklaması gelmişti.

2015 yılı Mart ayında kendisini Cemaat ile işbirliği yapmakla suçlayan Melih Gökçek'e yanıt veren dönemin Hükümet Sözcüsü Arınç, "Gökçek bu yapıya Ankara’yı parsel parsel satmıştır. Zengin işadamlarına okul yaptırmıştır. Yurt yerleri sağlamıştır" demiş, ayrıca Gökçek'in açıklamaları için "Terbiyesizce bir açıklamadır. Benim görevden alınmamı isteyecek kadar haysiyetli bir insan değildir" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamalar sonrası parti içinde kriz büyümüş, Arınç üç dönem kuralı gerekçesiyle Haziran seçimlerde aday olmamıştı.

Vekilliği bırakmasının ardından uzun süre gözlerden uzak kalan Arınç'ın damadı bir Cemaat operasyonunda tutuklanmış ancak kısa süre sonra serbest bırakılmıştı.

AKP'LİLER SÜREKLİ HEDEF ALMIŞTI

Arınç aktif siyaseti bıraktıktan sonra sık sık AKP medyası tarafından hedef alınmış, AKP'li vekil Mehmet Metiner, Arınç hakkında, "Sadece Arınç değil, Suat Kılıç ve benzerleri de aynı şeyleri yaptılar. 16 Nisan’da da zaten hiçbirisi yanımızda değillerdi. Kendi adıma söylüyorum: 16 Nisan’da, yedi düvele karşı mücadele verdiğimiz süreçte meydanlarda yanımızda olmayanların, unvanları ne olursa olsun gönlümüzde zerrece yerleri yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak ise, Arınç hakkında Cemaat iddialarında bulunmuş, "Eşi, oğlu imam olanları tanıyorum. Bu işin kasası olduğu söylenenleri de. Arınç'ın ailesi de böyle bir aile. Hiç mi farkına varmadı, hiç mi bilmiyordu, söyleyecek hiçbir sözü yok mu onlara karşı" demişti.

Bu süreç boyunca kendisini hedef alan açıklamalara zaman zaman yanıt veren Arınç, AKP etkinliklerine ise katılmaya devam etmiş, partiyle bağını tümden kesmemişti.

Son olarak Gül krizi sonrası Arınç bir kez daha AKP sahnesine çıkarken, giderken en büyük darbeyi yediği isimlerden olan Melih Gökçek ismi artık bir eski belediye başkanı olarak anılıyor.