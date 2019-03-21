Arınç kendi kitabını basmak için yayınevi kurmuş

TBMM Başkanlığı, Başbakan Yardımcılığı görevlerini yapmış olan Bülent Arınç’ın hayat öyküsü kitap haline geldi.

“Küçük Erbakan: Arınç” adlı kitap, tanıtımına göre şubat ayının sonunda raflardaki yerini aldı.

Odatv'den Caner Taşpınar'ın haberine göre, kitabın çıkış hikayesi ve yayınevi oldukça dikkat çekici:

Kitabın yazarının ardından, bir de yayınevi dikkat çekti. “Nesne Kültür Sanat” adı ilk kez duyuluyordu.

Bülent Arınç’ın “Küçük Erbakan: Arınç” adlı kitabını basan Nesne Kültür Sanat Yayınları’nı inceledim. İnternet sitelerinde, yayınevinin “Upgrade Medya iştiraki” olduğu belirtiliyordu.

Bu arada yayınevinin sitesindeki “yazarlar” başlığı altında da sadece Bülent Arınç’ın adı yer alıyordu. Upgrade Medya şirketinin Ticaret Odası kayıtlarını araştırdığımızda, karşımıza Arınç çıktı!

Şirket, kitabın basımından yaklaşık bir ay önce yani, 24 Aralık 2018 tarihinde kurulmuştu. Şirketin tek yetkilisi ise Erdoğan Özbudak…

Peki, kimdir Erdoğan Özbudak?

Bülent Arınç’ın anne tarafından akrabası…

Yani… “Arınç kendi kitabını bastırmak için akrabasına yayınevi kurdurmuş” demek herhalde yanlış olmaz.