Arınç, Gülen cemaati kumpasçısına iş teklif etmiş

Fethullah Gülen cemaatinin TSK'ye yönelik ilk eylemi olarak değerlendirilen Şemdinli iddianamesini yazan ve meslekten çıkarıldıktan sonra geri dönen, halen de açıkta olan Van eski savcısı Ferhat Sarıkaya, TBMM eski Başkanı Bülent Arınç’ın kendisine iş teklif ettiğini açıkladı. Arınç, Meclis Başkanı olduğu dönemde, Sarıkaya’ya TBMM Hukuk Müşavirliği önerdi. Sarıkaya öneriyi kabul etmedi.

Fethullah Gülen cemaatinin TSK'ye yönelik ilk eylemi olarak değerlendirilen Şemdinli iddianamesini yazan ve meslekten çıkarıldıktan sonra geri döne, halen de açıkta olan Van eski savcısı Ferhat Sarıkaya, TBMM eski Başkanı Bülent Arınç’ın kendisine iş teklif ettiğini açıkladı. Arınç, Meclis Başkanı olduğu dönemde, Sarıkaya’ya TBMM Hukuk Müşavirliği önerdi. Sarıkaya öneriyi kabul etmedi.

Bülent Arınç da Sarıkaya'ya iş teklifini doğrulamış ve "Hiç kimse ona iş vermeyi, ilgilenmeyi, cesaret verici bulmadı. Meslekten atılması da kötü bir cezaydı, ama kabul etmedi. Başkası olsa balıklama atlardı, koşar gelirdi" demişti.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre Ferhat Sarıkaya yüksek yargı mensuplarının yargılandığı Yargıtay 9. Dairesi'nde tanık sıfatı ile ifade verdi. Şemdinli iddianamesi sonrası meslekten çıkarılınca Arınç'ın iş teklif ettiğini ancak kabul etmediğini belirten Sarıkaya, Fethullah Gülen cemaati aracılığı ile ailesi ile birlikte önce Güney Amerika'ya, sonra da Bosna'ya gittiğini ve cemaatin kendisini düzenli maaşa bağladığını açıkladı.

Sarıkaya, Yaşar Büyükanıt'ın suçlandığı Şemdinli iddianamesini, halen Fethullah Gülen cemaati davasından tutuklu olan Van eski Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İlhan Kaya’nın evinde hazırladıklarını da açıkladı.

Sarıkaya, "Mahkeme Başkanı Kaya’nın iddianame taslağını görmek istedi, taslağı alıp evine gittim. Okudu, bazı bölümler ekledi. Yazdıkları çok ağırdı. İtiraz ettim ama meslek büyüğüm olduğu için fazla ses çıkaramadım. Kaya, bu davanın kendi mahkemesine düşmesini de sağladı" dedi ve "Beni bu cenderenin içine atan Kaya’dır" açıklaması yaptı.