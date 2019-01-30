Arda Turan davası başladı: Silahı samimiyetini göstermek için getirmiş...

Futbolcu Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Şahin kavgasının ilk duruşma bugün görüldü. Turan, hastanede ateş etmesine ilişkin, 'Silahla gitmem doğru değildi. Samimiyeti göstermek için öyle yaptım aile hassas bir konu benim için' dedi.

Başakşehirli futbolcu Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Şahin kavgasının ilk duruşma bugün görüldü.

Kimliği sorulan Arda Turan, "Profesyonel sporcuyum. Aylık gelirim 300 bin Euro" dedi. Şarkıcı Berkay Şahin ise, aylık gelirinin bin lira olduğunu söyledi. Arda Turan ifadesinde "Silahla gitmem doğru değildi. Samimiyeti göstermek için öyle yaptım aile hassas bir konu benim için" dedi.

İstanbul Adalet Sarayı’ndaki İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Arda Turan ile Berkay’ın arasına adliyenin özel güvenlik görevlisi oturdu. Arda Turan’ın avukatları duruşmanın içeriğinin yasaklanması talebinde bulundu. Berkay Şahin ve eşi Özlem Şahin ise bu talebin reddini talep etti. Mahkeme Arda Turan’ın talebini reddetti. Duruşma 19 Haziran’a ertelendi.