Arbel Gıda'nın patronlarına 'FETÖ'den gözaltı kararı

2017’de İSO tarafından yayınlanan Türkiye’nin en büyük 500 şirketi listesinde 381. sırada yer alan ve ülkenin büyük bakliyat firmalarından biri olarak bilinen Arbel Gıda'nın patronları 'FETÖ' soruşturması kapsamında dün gözaltına alındı.

Türkiye'nin tanınmış bakliyat firmalarından olan Arbel A.Ş.'nin patronları dün "FETÖ" soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Bir dönem Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı ile Akdeniz Hububat Bakliyat İhracatçıları Birliği ve Ulusal Baklagil Konseyi Başkanlığı da yapan Mahmut Arslan, kardeşleri Hüseyin, Ali ve Hasan Arslan hakkında "FETÖ" soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca Mahmut ve Hasan Arslan kardeşler hakkında "PKK’ye yardım ve yataklık" ile "tehdit" suçlamalarıyla da gözaltı kararı kararı verildi.

Arslan kardeşlere ulaşamayan polis, Arbel grubuna yakın oldukları öne sürülen ilki kişiyi, "PKK’yle bağlantılı oldukları" iddiasıyla gözaltına aldı.

MAHMUT ARSLAN KİMDİR?

Kuru gıda ve bakliyat sektöründe tanınan Mahmut Arslan, bir dönem European Tobacco'nun da ortağıydı. Kurulduğu dönemde Türkiye'de sigara üretme ve ihraç yetkisine sahip yedi firmadan biri olan European Tobacco'nun yüzde 40'ı Kuzey Irak'ta yaşayan ve Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Nasri kardeşlere aitti. Barzani'nin gizli kasası oldukları iddia edilen Nasri ailesi, Mahmut Arslan'ın European Tobacco'daki ortağıydı. Şirketin kuruluş aşamasında yüzde 50 hisseye sahip olan Nasri kardeşler ile yerli ortak Arslan ailesinin arasına zamanla kara kedi girince zaman içinde Iraklı ortakların payı yüzde 40’a düşürülmüştü. Bunun üzerine Nasri kardeşler, 2007’de Mersin Ticaret Mahkemesi’nde Türk ortaklar aleyhine dava açmışlardı.

Mahmut Arslan, 2004 yerel seçimlerinde de AKP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştu.