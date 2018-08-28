Araplar Ordu'da ilk kez fındık bahçesi satın aldı

Doğu Karadeniz Bölgesi'ne son yıllarda akın eden Araplar, Ordu'da ilk kez fındık bahçesi satın alımına başladı.

Ordu’da 2015, 2016 ve 2017 Tapu Kadastro kayıtlarına göre, son 3 yılda Suudi Arabistan uyruklu 79 kişi 23 bağımsız parselden oluşan toplam 13 bin 643 metrekare gayrimenkul satın aldı. Bu gayrimenkuller daha çok apartman dairesi şeklinde oldu. Yine bu süre içerisinde 2 Kuveyt uyruklu kişi ise toplam 95 metrelik gayrimenkul satın alımı yaptı.

Gayrimenkul satışının ardından ilk kez fındık bahçesi satışı gerçekleştirildi. İsmi açıklanmayan Suudi Arabistan uyruklu bir kişi Ünye'nin Gölevi mevkisinden yaklaşık 11 dönümlük fındık bahçesini satın aldı. Söz konusu kişinin bu mevkiden bir ev satın aldığı, evin yanında bulunan 10 bin 842 metrekare fındıklığı da satın alarak fındık yetiştiriciliği yapacağı öğrenildi.