Arap şeyhi gibi giyinen rektör görevden alındı

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Ahmet Ağırakça görevinden alındı. Ağırakça görevden alınmasının ardından Erdoğan'ın yanlış bilgilendirildiğini ileri sürdü. Göreve getirilirken 'Ben Erdoğan’ın Mardin temsilcisiyim' diyen gerici rektör Arap şeyhi gibi giyinmesiyle ve üniversite rektörlerine sarık giymelerini önermesiyle de gündeme gelmişti.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. İbrahim Özcoşar atandı. Özcoşar'ın atanmasıyla ilgili karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Arap şeyhi gibi giyinen ve üniversitede kep yerine sarık giyilmesini isteyen eski rektör Ahmet Ağırakça ise atamayla ilgili olarak, Erdoğan’a yanlış bilgi verildiğini savundu ve "Mardin'e yapılacak en büyük kötülük yapılmıştır" yorumunda bulundu.

Üniversitenin yeni rektörü Özcoşar ise Twitter hesabından, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanmış bulunuyorum. Rabbim bizi kendisine ve bize güvenenlere mahçup etmesin, üniversitemize hizmet etmeyi nasip etsin" diye yazdı.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanmış bulunuyorum. Rabbim bizi kendisine ve bize güvenenlere mahçup etmesin, üniversitemize hizmet etmeyi nasip etsin. — ibrahim özcoşar (@ibrahimozcosar) August 22, 2019

KEP YERİNE SARIK ÖNERMİŞTİ

Ahmet Ağırakça atandığı dönemde, “Ben Erdoğan’ın Mardin temsilcisiyim” demişti. Ağırakça, Arap şeyhleri gibi giyinerek makamında çektirdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmış ve rektör ve akademisyenlerin kep değil sarık takmalarının uygun olduğunu savunmuştu.

GERİCİ, KADIN DÜŞMANI VE HOMOFOBİK

Ağırakça'nın yayına hazırladığı Şamil İslam Ansiklopedisi'nde yer alan skandal ifadeler de tepkilere yol açmıştı. Ansiklopedideki "mürted" maddesinde "İslam dışı ideolojilerin doğru olduğuna inanmak" tanımı yapılmış ve "Mürted'in cezası, eğer tevbe etmezse öldürülmektedir" denilmişti. Aynı ansiklopedinin "nüşüz" maddesinde ise "erkeğin isteğini yerine getirmeyen kadın Allah'a isyan etmiş sayılır" denilmişti.

Ağırakça homofobik hakaretleriyle de gündeme gelmişti. Ağırakça Mimarlık Fakültesinde araştırma görevlisi olarak görev yapan Emre Özyetiş'e “Kız mı olmak istiyorsun sen? Okulumda kız gibi hoca istemiyorum Bu ahlâksızlık ve terbiyesizliktir” demişti.

Üniversitede açtığı çiğ köfte ihalesi ile de gündeme gelen Ağırakça bir ihaleden dolayı soruşturulup maaş kesme cezası alan amcasının oğlu Şehmus Ağırakça'yı da fakülte sekreteri olarak atamıştı.

