İstanbul’da yapılan denetimlerde değişik suçlardan aranan 33 kişi, taksicilik yaparken yakalandı.

İstanbul’da yılbaşından bu yana yapılan denetimlerde, emniyet kemeri kullanmayan, taksimetre bulundurmayan, ehliyetsiz araç kullanan ve araç kullanırken cep telefonu ile konuşan 5872 taksi şoförüne ye 270.848 TL ceza kesildi. Değişik suçlardan aranan 33 taksicinin de yakalandığı bildirildi.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, trafik işaret levhaları ve yer işaretlemelerine uymayan 308, cep telefonu ile konuşan 502, hatalı duraklama ve park ihlali yapan 2116, kırmızı ışık ihlali yapan 265, muayenesi eksik 930, ehliyetsiz 186, ehliyet yanında bulundurmayan 124, taksimetre bulundurmayan 14, tescil yönetmeliğine aykırı araç kullanan 39, emniyet kemeri kullanmayan 204, araç sigortası olmayan 89, diğer kural ve ihlallere uymamaktan 1085 taksi sürücüsüne işlem yapıldı.

67 taksi trafikten men edildi. 41 takside de ikiz plaka tespit edildi.