Araklı’daki taşkında ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi, kayıplar var

Trabzon’un Araklı ilçesinde şiddetli yağış sonrası bir hidroelektrik santralinin borusunun patlamasıyla meydana gelen taşkında 6 kişi yaşamını yitirdi. 4 kişiyi arama çalışmaları sürerken bölgede mahsur kalanların olduğu ve enkaz altında kalanların olabileceği belirtiliyor.

Trabzon’un Araklı ilçesinde öğle saatlerinde şiddetli yağışın ardından Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir hidroelektrik santralinin (HES) borusunun patlamasıyla yaşanan taşkında ölenlerin sayısı artıyor. Taşkında 6 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi ise halen kayıp.

Dört evin ve bir işyerinin yıkıldığı taşkında dereye yuvarlanan belediyeye ait bir kamyonun şoförünün yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, "6 vatandaşımızın cesedine ulaştık. Tahmini de 4 tane şu an ulaşamadığımız vatandaşımız görünüyor" dedi.

MAHSUR KALANLAR VAR

Çamlıktepe mahallesinde okul ve işyerleri ile evler de sular altında kaldı. Yıkılan evlerin enkazında kalanlar olabileceği belirtilirken, kurtarma ekiplerinin havadan bölgeye ulaşabilmesi için askeri helikopterler talep edildi. Mahsur kalanlar olduğu yönünde ihbar üzerine, karadan bölgeye ulaşmak için çalışma başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise Araklı ilçesinin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde "yoğun yağış nedeniyle oluşan sel felaketi" sonrası kriz masası oluşturulduğu belirtildi.

Arama kurtarma çalışmalarının Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Araklı Belediyesi, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekiplerince sürdürüldüğü kaydedildi.

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli "Araklı'da hayatını kaybedenlerden biri DSİ, diğeri belediye çalışanı. Araklı'da kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları gece de devam edecek" dedi.

