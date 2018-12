Araç sahiplerine ceza şoku: 35 bin liralık araca 200 bin lira ceza

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde geçişi yasak olan binlerce hafif ticari araç sahibi şu sıralar şok geçiriyor. Aks aralığı belli bir uzunluğun üstünde olan araç sahiplerine, her geçiş için 600 lira ceza kesiliyor. 2017 yılı başında başlayan uygulamadan habersiz olan çok sayıda kişi, durumu yeni fark etti. 50 bin lira ceza gelen de var 200 bin lira gelen de. Tebligatları yeni yeni almaya başlayan araç sahipleri yapılandırma sürecini de kaçırdı.

YAVUZ Sultan Selim Köprüsü’nün faaliyete geçişi sonrası, FSM’den geçiş yapan bazı araçların geçişi yasaklandı. Söz konusu araçlar, genelde yük taşımacılığından kullanılan hafif ticari araçlar. Ancak durumdan haberi olmayan çok sayıda araç sahibi, kendilerine ulaşan tebligatlardan veya sistemden yaptıkları sorgulamadan durumun farkını vardı.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, piyasa değeri 30-35 bin lira olan bir araç için gelen ceza tutarı 150-200 bin lirayı buluyor. Her sabah sistemden sorgulama yapan araç sahipleri, sorunun çözümünü bekliyor.

BİLDİRİM YAPILMASI GEREKİRDİ

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, kesilen cezaların aks aralığı 3,2 metrenin üstündeki hafif ticari araçları kapsadığını söyledi. Ağaoğlu “Burada birkaç sorun söz konusu. Öncelikle, bu araçların geçişinin yasak olduğuna dair bir bildirim yapılmadığı anlaşılıyor. İkincisi, cezalı geçildiği halde tüketiciye yine bildirilmiş. Oysa, çok basit bir biçimde SMS yöntemi ile bu bildirim yapılabilirdi veya e-devlet sistemi üzerinden de bu bildirim yapılabilirdi. Gelen evraklardan bakıyoruz, cezalar toplu halde gönderilmiş. 200 bin TL ceza gelen araç olduğunu gördük” dedi.

'BELLİ SAATLERLE SINIRLI TUTULABİLİR'

Ağaoğlu, gelen yüklü cezalar yakın zaman önce gelmeye başladığı için birçok tüketicinin, yapılandırma fırsatını da kaçırdığını kaydetti. Ağaoğlu “Bu konuda yüzlerce mağdur ile görüştüm. Bazı kişiler, trafik polisinin kendilerine ‘geçebilirsiniz’ dediğini söylüyor. Öte yandan bu araçlar için getirilen geçiş yasağı belli saatler ile sınırlı tutulabilir” şeklinde konuştu.

'500 BİN LİRAYI BULUR'

30 yıldır nakliye işi yaptığını söyleyen Doğan Kılınç “Benim evim Kadıköy’de işyerim ise Karaköy’de. Bizde nakliye işi yaptığımız 4 araç var. Bu araçlardan birisinin cezalı olduğunu fark ettik. İşimiz gereği, yılda 500 sefer yapıyoruz iki yaka arasında. 2017’nin ilk 10 ayı için 25 bin lira ceza gelmiş. 2018’de gelecek ceza ile birlikte bu tutar 400-500 bin lirayı bulur. Aracın değeri ise 35 bin TL. Her cezalı geçişte geçen yıl 600 lira kesilmiş. Bu yıl için ise bu tutar 900 TL olmuş. Bu parayı ödememizin imkanı yok. Ancak bir yapılandırma vs olursa belki…”

'TESADÜFEN GÖRDÜM'

Kılınç konu ile ilgili açıklamasının devamında şunları kaydetti: “Düşünün, yük almışız 300-400 liraya, ama kesilen ceza 600 TL ve bundan haberimiz yok. Bu durumda olan binlerce kişi var. Ve halen, bilmediği için geçen de var. Cezalı olduğunu bilseydik kesinlikle geçmezdik. Cezalı geçtiğimizi de tesadüfen öğrendik. Gelen herhangi bir SMS bildirimi vs olmadı. Bir arkadaşımın uyarısı sonrası siteye gördüm ve rakamı görünce şoke oldum. Durumu fark edince iş için üçüncü köprüyü kullanıyoruz. Akşamları ise eve, vapura binerek gidiyorum” dedi.

HER GÜN RAKAM ARTIYOR

İki nakliye aracı ile Ümraniye’de faaliyet gösterdiğini aktaran Cem Gül ise “İki aracımız vardı birini sattım. Gelen ceza tutarı şimdilik 56 bin TL. Sistemden her sabah bakıyorum, yeni cezalar yazılıyor. 2018’i de dahil ettiğimizde toplam kesilmiş olacak ceza tutarı 90 bini bulur. Bizim günlük kazancımız 150-200 lira. O da her gün yük çıkarsa. Düşünün, Ümraniye’den Levent’e yük alıyoruz. Bu işin bedeli 200-300 lira. Kesilen ceza ise 600 lira. Tebligatı aldıktan sonra 10 bin liraya yakın ödedim. Eğer ödemezsem, aracın muayenesini yaptıramam, araca haciz kararı alınabilir, iş yapamayız” dedi.

BİNLERCE MAĞDUR VAR

Cem Gül, kesilen cezaların 23 ay sonra toplu halde gelmesinin kendileri için ağır bir yük olduğunu kaydetti. Binlerce mağdur olduğunu düşündüklerini kaydeden Gül “Bu konuda Facebook’ta bir grup kurduk daha şimdiden 7 bine üyeye ulaştı. Ki haberi olmayan çok sayıda insan da var” dedi.