Arabalı vapurda artık araç içindeki yolculardan da ücret alınacak!

İzmir'de 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren, Ulaştırma Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik uyarınca arabalı vapurdaki araçların içindeki her yolcu için de ücret alınacağı duyuruldu.

İzmir'de 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren, Ulaştırma Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik uyarınca arabalı vapurdaki araçların içindeki her yolcu için 1 lira alınacağı duyuruldu.

Ulaştırma Bakanlığı'nın yönetmeliği ile başlayacak uygulamanın gerekçesi ise "arabalı vapurlarda taşınan yolcuların sayısının tam olarak tespit edilmesi, kazalarda arama ve kurtarma faaliyetlerinin ve kazanın olumsuz sonuçlarıyla mücadelenin daha etkin bir şekilde yapılması" iddiası oldu.

Uygulamayla yolcu başına 1 TL ücret alınacak.