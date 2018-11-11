Apple'dan yeni zam

Apple, bugünden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye'de iCloud ücretlerini de artırdı.

Önce Türkiye'de sattığı elektronik ürünlere, sonrasında da AppStore'daki uygulamalara zam yapan Apple, bugünden itibaren geçerli olmak üzere iCloud ücretlerini de artırdı.

Kullanıcılara yeni fiyatlandırma konusunda e-posta gönderen şirket, mevcut iCloud ödeme planı olanların yenileme dönemi geldiğinde zamlı tarifeden ücret ödemeye başlayacağını kaydetti.

NEREDEYSE İKİ KATINA ÇIKTI

Yeni düzenlemeye göre, 200 GB iCloud saklama alanını halihazırda aylık 11.99 TL ücretle kullanan herkes artık 19.99 TL ödeyerek kullanabilecek. Bu zamla birlikte iCloud için ödenen ücret neredeyse iki katına çıktı.

iCloud, kullanıcıların fotoğraflarını, belgelerini, telefon rehberini dahil telefondaki her şeyini 'bulut'a yedeklemesini sağlıyor.