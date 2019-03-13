AP'nin kararına AKP'den ilk tepki

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasına dair kararına ilk tepki AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. 'Bizim açımızdan değersiz, hükümsüz ve itibarsız bir karar bu' diyen Çelik 'Bu itibarsız karar, AP’nin artık aşırı sağın ideolojik güdümüne girdiğinin ilan edilmesidir' ifadelerini kullandı.

soL - Haber Merkezi