AP'nin kararına AKP'den ilk tepki

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasına dair kararına ilk tepki AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. 'Bizim açımızdan değersiz, hükümsüz ve itibarsız bir karar bu' diyen Çelik 'Bu itibarsız karar, AP’nin artık aşırı sağın ideolojik güdümüne girdiğinin ilan edilmesidir' ifadelerini kullandı.
Avrupa Parlamentosu'nun (AP), Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını talep eden raporu kabul etmesine AKP'den ilk tepki Ömer Çelik'ten geldi.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Avrupa Parlamentosu, Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren Türkiye Raporu’nu kabul etmiş. Bizim açımızdan değersiz, hükümsüz ve itibarsız bir karar bu" dedi.
Çelik konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
- "Bu itibarsız karar, AP’nin artık aşırı sağın ideolojik güdümüne girdiğinin ilan edilmesidir. AP demokratik gelişmeye açık ve destekleyici kararlar almaktan uzaklaştı. Aşırı sağın dar penceresinden bakıyor dünyaya.
- FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Meclisimiz bombalandı. AP parlamentomuzla dayanışma için ziyarete bile gelmedi. AP başkanı aylar sonra geldi. Ama darbeci liderlerle çalışmakta hiçbir mahsur görmüyorlar.
- AB’nin genişlemeden sorumlu komiserinin ırkçılığı, Türkiye raporunu hazırlayan şahsın demokrasiden çok terörü destekleyenlerle yakınlığı herkes tarafından bilinmektedir.
- Halkımız darbe girişimine karşı demokrasiyi korumak için her türlü bedeli ödedi. Bu dünya tarihine geçecek emsalsiz bir duruştur. Bunu anlamaktan uzak AP’nin verdiği kararın zerre kadar itibarı yoktur.
- Biz demokrasi için bedel ödeyen bir milletiz. Demokrasimiz hakedilmiş bir demokrasidir. Bu uğurda Başbakan Menderes ve bakanlarımız şehit oldu. 15 Temmuz’daki darbe girişiminde şehitlerle ve gazilerle koruduk demokrasimizi.
- Demokrasimize notu tarih vermiştir, ödenen bedeller vermiştir. Irkçılara teslim olmuş AP’nin verdiği notun hiçbir hükmü yoktur. Salonlarında PKK sergileri açılan AP hangi yüzle demokrasimizi mahkum etmeye kalkıyor.
- AP’ye sesleniyoruz... Bu raporu size aynen iade ediyoruz. Kabul ettiğiniz bu raporu, “AVRUPA IRKÇILIK VE İSLAM DÜŞMANLIĞI MÜZESİ” kurup, kapısına asabilirsiniz. O raporu her gördüğünüzde, Avrupa’yı ırkçılara adım adım bir kere daha nasıl teslim ettiğinizi hatırlarsınız."