AP Türkiye Raportörü: İmamoğlu’nun görevden alınmasının ciddi sonuçları olur

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'de hükümetin yerel seçimlerin ardından seçilmiş başkanları görevden almaya başladığını ve şimdi de Süleyman Soylu’nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tehdit ettiğini belirtti.
Piri "Eğer (İmamoğlu'nu) görevden alırsalar bunun AB-Türkiye ilişkilerinde ciddi sonuçları olur. Harekete geçmeden önce iki kez düşünmekte yarar var" diye yazdı.
Since local elections, Turkish government started replacing elected mayors. @suleymansoylu now threatening Istanbul’s @ekrem_imamoglu
If they remove him, this will have very serious consequences for EU-Turkey relations. Better think twice before acting. https://t.co/Goq3PFNLdF
— Kati Piri (@KatiPiri) September 6, 2019
Bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu basın mensuplarının sorusu üzerine, İBB’ye kayyum atanıp atanmayacağını pazar günü açıklayacağını söylemişti.