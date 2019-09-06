AP Türkiye Raportörü: İmamoğlu’nun görevden alınmasının ciddi sonuçları olur

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, Süleyman Soylu'nun Ekrem İmamoğlu'nu görevden almakla tehdit ettiğini belirterek 'Eğer (İmamoğlu'nu) görevden alırlarsa bunun AB-Türkiye ilişkileri için çok ciddi sonuçları olur. Harekete geçmeden önce iki kez düşünmekte yarar var' yorumunda bulundu.

soL - Haber Merkezi