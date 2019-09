AP Türkiye Raportörü: İmamoğlu’nun görevden alınmasının ciddi sonuçları olur

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'de hükümetin yerel seçimlerin ardından seçilmiş başkanları görevden almaya başladığını ve şimdi de Süleyman Soylu’nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tehdit ettiğini belirtti.

Piri "Eğer (İmamoğlu'nu) görevden alırsalar bunun AB-Türkiye ilişkilerinde ciddi sonuçları olur. Harekete geçmeden önce iki kez düşünmekte yarar var" diye yazdı.

Since local elections, Turkish government started replacing elected mayors. @suleymansoylu now threatening Istanbul’s @ekrem_imamoglu

If they remove him, this will have very serious consequences for EU-Turkey relations. Better think twice before acting. https://t.co/Goq3PFNLdF

