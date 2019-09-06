AP Türkiye Raportörü: İmamoğlu’nun görevden alınmasının ciddi sonuçları olur

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, Süleyman Soylu'nun Ekrem İmamoğlu'nu görevden almakla tehdit ettiğini belirterek 'Eğer (İmamoğlu'nu) görevden alırlarsa bunun AB-Türkiye ilişkileri için çok ciddi sonuçları olur. Harekete geçmeden önce iki kez düşünmekte yarar var' yorumunda bulundu.
soL - Haber Merkezi
Cuma, 06 Eylül 2019 18:43

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'de hükümetin yerel seçimlerin ardından seçilmiş başkanları görevden almaya başladığını ve şimdi de Süleyman Soylu’nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tehdit ettiğini belirtti.

Piri "Eğer (İmamoğlu'nu) görevden alırsalar bunun AB-Türkiye ilişkilerinde ciddi sonuçları olur. Harekete geçmeden önce iki kez düşünmekte yarar var" diye yazdı.

Bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu basın mensuplarının sorusu üzerine, İBB’ye kayyum atanıp atanmayacağını pazar günü açıklayacağını söylemişti.