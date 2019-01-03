AOÇ spor alanında yüksek yapılaşmaya yargıdan ret

Ankara 7. İdare Mahkemesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonucunda Atatürk Orman Çiftliği’nde ‘spor alanı’ amaçlı plan değişikliklerini yüksek yoğunluklu yapılaşma içerdiği ve kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.

Ankara 7. İdare Mahkemesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonucunda Atatürk Orman Çiftliği’nde (AOÇ) “spor alanı” amaçlı plan değişikliklerinin yüksek yoğunluklu yapılaşma içerdiğini, AOÇ’nin kimliğini bozacak nitelikte olduğunu “yapılaşma koşulları” açısından imar mevzuatı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı olduğunu belirterek iptal etti.

Mahkeme, AOÇ alanında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 24 Ağustos 2016’da verdiği izin ve 644 sayılı KHK uyarınca tadilen onaylanan “spor alanı" amaçlı 1/10.000 ve 1/5.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğine dair işlemi, dava konusu parsellerde yapılaşma yoğunluğunun mevcut mekan ve yapılaşma kurgusu dışında artırılmasının Atatürk Orman Çiftliği alanında öngörülen hassas planlama yaklaşımı ile çelişeceği ve Atatürk Orman Çiftliği alanının mevcut kimliğini bozacak nitelikte olduğu, bu itibarla dava konusu parsellere getirilen yapılaşma koşullarının imar mevzuatı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.

Yargı kararını değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Atatürk 11 Haziran 1937 yılında şartlı bağışla Atatürk Orman Çiftliğini halka emanet etti. 1. Derece doğal ve tarihi SİT alanı Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin talanına karşı Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak hukuksal mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi.

