AOÇ ihalesi Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketinin

Atatürk Orman Çiftliği tarım alanları kiralama ihalesini Ankara Büyükşehir Belediyesi Metropol AŞ aldı. Belediye ‘AOÇ’ye ait iki parselin yapılaşmaya açılması önlendi’ açıklaması yaptı.

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) tarım alanları kiralama ihalesini Ankara Büyükşehir Belediyesi Metropol İmar A.Ş. aldı.

Belediyeye ait şirket Atatürk Orman Çiftliği kiralama ihalesinin birinci parselini yıllığı 119.000 TL’ye, ikinci parseli ise yıllığı 190.000 TL’ye aldı.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ihaleye 5 firmanın katıldığını ve yaklaşık 300 bin metrekarelik alanın Ankara Büyükşehir Belediyesi Metropol A.Ş tarafından alındığını duyurdu. Candan "Şimdi Atatürk'ün şartlı bağışı ve vasiyetine uygun şekilde, örnek bir uygulama hayata geçirilmeli. Halkımıza sağlıklı ve ucuz gıda" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada ise iki parselin yapılaşmaya açılmasının önlendiği belirtilerek “AOÇ arazileri Atatürk’ün vasiyetine uygun şekilde kullanılacak” denildi.

