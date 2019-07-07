Anzer balının kilosu bin lira oldu

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda üretilen Anzer balının kilogramı, bu yıl bin liradan satışa sunulacak.

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Civelek, Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda 2300-3000 rakım arasında üretilen Anzer balının kilogram fiyatını bin, yarım kilogram fiyatını 500 lira olarak belirlediklerini açıkladı.

Civelek, 2018 yılında üretimin düşük olduğunu belirterek, bu yıl hava şartlarının iyi gitmesi dolayısıyla rekoltenin artmasını, yaklaşık 2 bin 500 kovandan 2,5 ton bal elde etmeyi bekledikleri söyledi.

Taleplerin her yıl arttığını söyleyen Civelek, "Her yıl bir önceki dönemden sarkan siparişler var. Geçen yıldan yaklaşık bin 500 kişi müracaat etti. Geçmişten gelen 1,5 tona yakın bir talep var. Bu yılki taleple birlikte hepsini karşılamaya çalışacağız. Özellikle bu yıl çiçeğin çok bol olması kaliteli polen alma imkanı sağlayacak" dedi.