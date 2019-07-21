Antik tiyatro alanına mescit ve tuvalet inşa edildi

Roma dönemine ait antik tiyatroya, içinde çocuk bakım alanı, mescit ve tuvalet bulunan ahşap kaplama iki prefabrik yapı yerleştirildi.

Antalya Manavgat'a bağlı Side'de, Roma dönemine ait olduğu düşünülen ve büyük kısmı ayakta olan antik tiyatroya, yaklaşık 20 gün önce içinde çocuk bakım ve mescit alanı ile tuvalet olan ahşap kaplama iki prefabrik yapı yerleştirildi. Tuvalete ait atık su gider borusu ise tarihi eserler üzerinden yaklaşık 60 metre uzatılarak, kanalizasyon hattına bağlandı.

DHA’nın haberine göre, tartışma yaratan ve Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun 23 Mayıs tarihli toplantısının ardından inşa edilen yapı, Müze Uygulamaları Daire Başkanlığı Örenyerleri Şube Müdürlüğü'nce koordine edildi.

BİRİNCİ DERECE SİT ALANI

Söz konusu prefabrik yapılar antik tiyatro duvarlarının hemen yanında ve tarihi eserler içine yapılmış durumda. Öte yandan Side Antik Tiyatrosu birinci derecede arkeolojik sit alanında yer alıyor. Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası (Kültür Sanat Sen) Antalya Şube Başkanı Seyfi Turan, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na göre SİT alanlarına çivi bile çakılmaması gerektiğine işaret etti. Turan, “Kanunda 'Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları çerçevesinde koruma kurullarınca alınan kararlara aykırı olarak, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında, her çeşit inşai ve fiziki müdahalede bulunmak, bunları yeniden kullanıma açmak veya kullanımlarını değiştirmek yasaktır. Onarım, inşaat, tesisat, sondaj, kısmen veya tamamen yıkma, kazı veya benzeri işler inşai ve fiziki müdahale sayılır' deniliyor. Tamamen yasaklanan bir işi oraya yapmışlar" diyerek yapıların kaldırılmasını istedi.