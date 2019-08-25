Antik kral yolu üzerine sanayi bölgesi kuruluyor

Didim’deki antik 'Kral Yolu' üzerinde yer alan ve aralarında Apollon Tapınağı gibi önemli tarihi eserlerin de bulunduğu bölgede Didim Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi kurulacağı söyleniyor.

Aydın Didim’de bulunan antik "Kral Yolu" üzerinde, Didim Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulacağı söyleniyor.

17 kilometre uzunluğundaki antik yolda, Apollon Tapınağı gibi önemli tarihi eserler de yer alıyor.

'TARİHİ DEĞERLER ZARAR GÖRECEK'

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, konuyu Meclis gündemine taşıyan İYİ Parti Aydın Milletvekili Adnan Sezgin, Didim Su Ürünleri OSB'nin kurulması planlanan bölgede tarihi ve turistik nitelikte önemli kültür ve tabiat değerleri bulunduğunu söyledi. Sezgin, OSB'nin kurulmasıyla, balık çiftliklerinin lojistik hattı üzerinde kalacak olan tarihi ve doğal varlıkların da zarar göreceğini belirtti.

Sezgin, 1662 numaralı parselde kurulacağı iddia edilen OSB'nin, kararın hangi kişi ve kurumlar tarafından alındığının açıklanması gerektiğini belirterek, “Didim gibi bir turizm kentinde söz konusu yatırım için karar verilirken Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşleri alınmış mıdır? Sehven böyle bir karar verilmişse, Didim ve Aydın halkının talepleri ve düzenlenen imza kampanyaları da dikkate alınarak, projenin iptal edilmesi veya lokasyonunda değişiklik yapılması planlanmakta mıdır?” diye sordu.