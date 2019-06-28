Antalya'ya 'ayak bastı parası' talebi

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 'Her geceleme başına Avrupa'nın önemli kentlerinde olduğu gibi Antalya'da da vergi konulmalı. Bu vergi mutlaka getirilmeli. Bunun için girişimlerimiz var. Bu vergi ile Antalya ihya olur' dedi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nin (AKTOB), 35. kuruluş yıl dönümü Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen gece ile kutlandı.

Gecede bir konuşma yapan CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, turist kabul eden tüm dünya şehirlerinde ayak bastı parası alındığını belirterek, Antalya'ya mutlaka şehir vergisi getirilmesi gerektiğini söyledi.

Böcek, "14 milyon turist ağırlanıyor, 100 milyon geceleme yapılıyor. Her geceleme başına Avrupa'nın önemli kentlerinde olduğu gibi Antalya'da da vergi konulmalı. Bu vergi mutlaka getirilmeli. Bunun için girişimlerimiz var. Bu vergi ile Antalya ihya olur. Bu vergi ile belediyelere, turizme ve turizmcilere büyük katkı sağlanır. İlçe belediyelerinin yükü çok ağır. Bu vergi ile bu yük hafifler" dedi.