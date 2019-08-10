Antalya'da ulaşım zammına tepki

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma ücretlerine yaptığı yüzde 24'lük zam konusunda bir açıklama yayınlayan TKP Antalya örgütü, belediyelerin halktan daha fazla kaçanç sağlamanın değil ulaşımı ücretsiz hale getirmenin yolları üzerinde kafa yormaları gerektiğini belirtti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma ücretlerine 15 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 24 zam uygulayacağını duyurdu. Tam bilet fiyatının 3 Lira 20 Kuruş'a, öğrenci bileti fiyatınınsa 1 Lira 80 Kuruş'a çıkmasına neden olan zama Türkiye Komünist Partisi (TKP) Antalya İl Örgütü bir yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

Belediyelerin halktan daha fazla kazanç sağlamanın yollarına değil, ulaşımı ücretsiz hale nasıl getireceklerine kafa yormaları gerektiğinin belirtildiği açıklamada, ulaşım zammının geri alınması ve ücretsiz ulaşım hakkının sağlanması istendi.

Açıklamanın tam menti şöyle:

Ücretsiz ve Nitelikli Ulaşım Haktır, Satılamaz!

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı açıklamaya göre 15 Ağustos'tan itibaren toplu taşımaya %24 zam uygulanacak. Tam bilet 3.20 tl'ye, öğrenci bileti ise 1.80 tl'ye çıkarılacak.

Halka hizmet için var olması gereken belediyeler, ulaşım hakkını herkesin ücretsiz erişebileceği şekilde düzenlemek yerine, zaten geçim sıkıntısı yaşayan biz emekçi ve öğrencilerden daha fazla kar elde etme derdindedir. Belediyelerin halkı kazanç kapısı olarak görmesi, krizin faturasını halka kesmesi kabul edilemez.

Toplu taşımanın ücretsiz ve nitelikli olması için yeterli kaynaklara sahip olunduğunu biliyoruz.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, AKP’li eski belediye yönetiminin bıraktığı borç batağına çözüm olarak, rantçılardan, bu borç batağını yaratan sorumlulardan hesap sormak yerine, ulaşım zammı ile gözünü emekçi halkın cebine dikmeyi tercih etmiştir.

Antalya halkına ait kaynakları kullanarak halka ücretsiz ulaşım sağlamak yerine halkın cebindeki üç kuruşa gözünü diken Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyoruz: Ulaşım kamusal haktır ve belediyelerin halktan nasıl daha fazla kazanç sağlayabileceklerine değil ulaşımı ücretsiz hale nasıl getireceklerine kafa yormaları gerekir.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım zammı adı altında yaptığı soygun derhal sonlandırılmalıdır, ulaşım herkes için nitelikli ve ücretsiz olmalıdır!

TKP ANTALYA İL ÖRGÜTÜ

