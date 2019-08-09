Antalya’da toplu taşımaya yüzde 24 zam

Antalya Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma ücretlerini yüzde 24 arttırdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada 15 Ağustos'tan itibaren toplu taşımada, tam biletin 3 lira 20 kuruş, indirimli biletin 2 lira 70 kuruş, öğrenci biletininse 1 lira 80 kuruş, kredi kartı kullanımının 3 lira 20 kuruş, "kullan at" bilet fiyatınınsa 3 lira 50 kuruş olacağını duyurdu. Yeni düzenleme kapsamında öncesinde 1 lira olan aktarma ücreti ise 60 dakikalık süreyle ücretsiz olacak ancak bu ücret sonrasında arttırılacak.

Hatların revize edilmesiyle aktarmaların artacağı belirtilen açıklamada, “Antalya Büyükşehir Belediyemiz tarafından daha konforlu toplu taşıma gerçekleştirilmesi için 3. etap raylı sistem hattımız, Kurban Bayramı'nda Varsak-Yeşiltepe durağı arasında hizmet sunmaya başlayacaktır” denildi. Yeşiltepe ile 1. etap arasında aktarma yapacak yolcular için ücretsiz ring seferlerlerinin düzenlendiği belirtilirken Kurban Bayramı süresince Büyükşehir Belediyesi’nin işlettiği tüm toplu taşıma araçları ücretsiz olacağı duyuruldu.