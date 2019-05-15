Antalya’da gazeteci İdris Özyol'a saldırı

Antalya’da Akdeniz Yeniyüzyıl adlı yerel gazetenin yazarlarından gazeteci İdris Özyol, çalıştığı gazetenin önünde bir grubun sopalı saldırısına uğradı. Başından ve göğsünden darbeler alan Özyol, Antalya Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Muratpaşa Belediyesi Meclisi’nde ‘Üç Fidan’ posteri asılmasının ardından çıkan kavgayı haberleştiren gazetecilerden olan Özyol’un MHP İlçe Başkanı Talu Bilgili tarafından tehdit edildiği belirtiliyor.



Çağdaş Gazeteciler Derneği Akdeniz Şubesi yaptığı açıklamada “Taş devri zihniyetini taşıyan saldırganların derhal yakalanması talebiyle İdris Özyol'a yapılan saldırıyı kınıyoruz” dedi ve Bilgili hakkında savcıları göreve davet etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Antalya basınının tanınmış isimlerinden İdris Özyol, bu akşam çalıştığı gazetenin önünde bir grup tarafından saldırıya uğradı. Yaralanan Özyol'un hastanede tedavisi sürüyor.

Muratpaşa Belediyesi Meclisi'nin Mayıs ayı toplantısı sırasında CHP grubunun, idam edilen devrimciler Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın posterini asması üzerine yaşanan tartışma, tüm gazetecilerin gündemi olmuştu. MHP İlçe Başkanı Talu Bilgili'nin, gerek mecliste gerekse de sonrasında yaptığı tehditler, birçok gazetede haberleştirildi. Konuyu köşe yazıları ve sosyal medya paylaşımlarına taşıyan gazeteci İdris Özyol da Bilgili'nin tehditlerinden nasibini almıştı.

Bugün ise tehditler adresini buldu! Kimliği henüz bilinmeyen bir grup, çalıştığı gazetenin önünde İdris Özyol'a saldırarak öldüresiye dövdü. Kalabalık grup Özyol'u orada bırakarak olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan gazeteci tedavi altına alındı

Taş devri zihniyetini taşıyan saldırganların derhal yakalanması talebiyle İdris Özyol'a yapılan saldırıyı kınıyoruz. Özyol ve diğer gazetecilere tehditler savuran MHP İlçe Başkanı Talu Bilgili hakkında savcıları göreve davet ediyoruz. Gazetecilerin hedef gösteren, saldırganları kışkırtan kim varsa hesap vermelidir. ÇGD olarak bu konunun takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz. Yaralanan arkadaşımız İdris Özyol'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.