Antalya'da faytonlar kaldırılacak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kalekapısı'ndaki faytonların kaldırılacağını söyledi. Türel, 'Antalya halkının önerileri ve düşünceleri çerçevesinde akülü fayton teminine kadar buradaki kardeşlerimizi de mağdur etmeden fayton uygulamasına son vereceğiz' dedi.

Antalya Belediye Başkanı Türel, Kalekapısı'ndaki faytonların kaldırılacağını duyurdu. Konuyla ilgili bir yıldan fazla bir süredir düzenleme üzerinde çalıştığını söyleyen Türel, fayton uygulamasına son vereceklerini belirtti.

Türel, "Ben Antalya'nın aynı zamanda turizm çeşitliliğine katkı sağlayan faytonlarımızın turizme hizmet vermesi açısından sosyal bir yaraya sebebiyet vermeyecek şekilde bir düzenlemeye gidilmesi için bir yıldır çalışıyorum. 17 fayton ve bunları çalıştıran gariban kardeşlerimiz var. Bunlar evine ekmek götürmek için gayret ediyor. Biz bunlara atlar olmadan bir araç teminine gidelim ve bu kardeşlerimizi de mağdur etmeyelim diye uğraştık ama Türkiye'de buna benzer akülü fayton üreten bir tek firma var. Fiyatı araba fiyatından iki misli daha yüksek. Biz belediye olarak, uygun bir fiyat olsaydı verelim çalıştırsınlar diyecektik ama bu ciddi bir bütçe gerektiriyor" diye konuştu.

'AKÜLÜ FAYTON' GELECEK

Akülü faytonları belediyenin üretmesi konusunda çalışma yaptıklarını anlatan Türel, şöyle devam etti:

"Dün akşam itibarıyla kararımızı verdik. Burada çalışan kardeşlerimizi sosyal bir mağduriyet içerisine sokmadan sorunu çözeceğiz. Faytoncu kardeşlerimizi sokakta bırakmayacak şekilde, ileride akülü fayton üretimi konusunda bir merhale alabilirsek o vakte kadar bu faytonların Antalya'da hizmet vermesine gerek bir hayvansever, gerekse çevre etkileşimi açısından kaldırmayı planlıyoruz. Antalya halkının önerileri ve düşünceleri çerçevesinde akülü fayton teminine kadar buradaki kardeşlerimizi de mağdur etmeden fayton uygulamasına son vereceğiz."