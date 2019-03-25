Antalya'da coşkulu seçim toplantısı: TKP'ye verilen her oy gericiliğe karşı konulan bir tuğladır...

Seçimlere 81 ilde, çok sayıda ilçede ve tüm il ve belediye meclislerinde adaylarla giren Türkiye Komünist Partisi, Antalya'da coşkulu bir seçim etkinliği düzenledi.

Türkiye Komünist Partisi Antalya İl Örgütü tarafından Konyaaltı Cemevi Konferans Salonu'nda "Paranın Saltanatı Varsa Halkın TKP'si Var" başlığıyla seçim etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte ilk konuşmayı TKP Merkez Komite üyesi Erhan Nalçacı gerçekleştirdi.

Nalçacı konuşmasında, "Yıllardır kaybetmiş bir sınıfın mensuplarıyız. Ülkemizdeki tüm kamu iktisadi teşekküller, fabrikalar, yollar, limanlar, hastaneler, okullar, tüm varlıklarımız yağmalandı, soyulduk sermaye tarafından soyulduk. Biz soyulmuş bir halkız. Ve emekçiler bu süreç sonunda örgütsüzleştiler. Bu ülkede, işçileri kendi topraklarında köle haline getirdiler. İşçilerin bu hale gelmesindeki tek sorun Erdoğan değildi. Asıl sorun Erdoğan'ın temsil ettikleridir, sermaye sınıfıdır. Muhalefet de bu suça iştirak etti ve sadece seyrettiler. Şimdi geldiğimiz noktada uluslararası sermaye Türkiye'de bir miktar para bulundurmuyorsa ülkemiz çöküyor. Emin olalım o parayı da bizim kanımızı emmek için ülkemizde bulunduruyorlar" ifadelerini kullandı.

"Emekçi sınıflar bu yağmaya karşı çıkmak zorundadır. Bizim yaptığımız biraz da bunun çağrısıdır. Kentler bu yağmanın en büyük parçası haline getirildi. Bugün muhalefet partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının en büyük hedefi Koç'un merkezini İzmir'e taşımak. Emekçi sınıflar bu talana, yağmaya karşı koymak ve örgütlenmek zorundadır" diyen Nalçacı, "TKP'ye oy istiyoruz çünkü TKP'ye atılan her oy sermaye sınıfının ve gericiliğin önüne koyulan bir tuğladır" dedi.

TKP Kepez Belediye Başkan Adayı Müjde Tozbey Erden ise konuşmasına "Çocuklarımızın istismar edilmediği, kadınlarımızın kör bir şiddete kurban gitmediği, LGBT bireylerinin dışlanmadığı bir ülkede yaşamak istediğim için; halklarımızın barış içinde birlikte yaşadığı, emekçi insanlarımızın gündüzlerinde sömürülmediği gecelerinde aç yatmadığı bir ülkenin kurulmasına omuz vermek istediğim için, bizi kendi gemilerinin kürek mahkumları haline getirmek isteyenlerle aynı gemide olmadığımızı haykırmak için Türkiye Komünist Partisinden aday olduğunu" söyleyerek başladı.

Erden konuşmasının devamında Antalya'nın işsizlikten ulaşıma farklı sorunlarına değinerek Antalya'nın aslında ciddi bir kapitalizm sorunu olduğunu, yağma ve rant hırsının sağlıklı bir kentleşme ihtimalini imkansız hale getirdiğini ve Antalya’nın sermayenin elinden kurtarılması gerektiğini vurguladı. bahsetti.

Erden, Antalya’nın birbirinin aynı, siyasetsiz ve partisiz, dev projelerle çaresizliklerini örtmeye çalışan siyasetçilerine karşı TKP’nin yerel yönetimler için komünist ilkelerini paylaştı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sevinç Sertbarut ise seçim dönemi boyunca mahallelerde, pazarlarda, sokaklarda çalışmalar yaptıklarını, her çalışmada TKP’ye desteklerini ileten insanlarla karşılaştıklarını, bu desteğin önce oya sonra da mücadeleye dönüşmesi gerektiğini vurguladı.

Coşkulu geçen etkinlik Solcu Liseliler adına yapılan konuşmanın ardından müzik dinletisi ile sona erdi.