Antalya'da CHP'li beş genç 'Erdoğan'a hakaret' suçlamasıyla tutuklandı

Antalya'da 24 Haziran seçiminde adliye önünde bekleyen CHP'li gençlerden beşi tutuklandı. Gerekçe, cumhurbaşkanına hakaret iddiası.

24 Haziran’da yapılan seçimde, oylara sahip çıkmak amacıyla adliye önünde bekleyen CHP’li gençlerden 10’u evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı ve beş gün gözaltında tutuldu. Gözaltına alınan CHP Gençlik Kolları üyeleri Salih Uslu, Mahir Şen, Burhan Çalışkan, Tuğrul Bahadır Höze ve Veli Yeşilçay tutuklanırken, diğer beş kişi adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı. Gençler, "cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla tutuklandı.

Evrensel'den Mahir Doğan‘ın haberine göre tutuklama kararının ardından adliye önünde açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, “Bizler bu tutuklamanın tamamen siyasi bir nedenle olduğunu düşünüyoruz. Yapılan bu tutuklamalar tamamen bir korkutma ve gözdağı vermek amaçlıdır. Korkmadığımızı belirtmek istiyorum. Hakimin verdiği kararı burada kınıyorum” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun CHP’yi hedef alan açıklamalarını da eleştiren Budak şunları söyledi: “24 Haziran akşamı oy pusulalarını getiren sandık görevlisi arkadaşlar ve diğer partilerin görevlileri burada görevlerini yerine getiriyor. İlerleyen saatlerde karşı taraftan gelen birtakım saldırılar ve sözlü sataşmalara bizim partimizin gençleri cevap veriyor. Ortamın gergin olması nedeniyle burada karşılıklı bir atışma söz konusu. Herkes kendi oyuna sahip çıkmak üzere buradaydı ve iki grubun gerginlik nedeniyle birbirine attıkları sloganlar var.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun CHP’yi hedef alan açıklamalarını da değerlendiren Budak “Soylu’nun açıklamaları da başkaları tarafından yanlış algılanabilir. Sonuçta hâkim ve savcılar da korkuyor. İşte bugün burada olan da budur. Yargı siyasi bir karar vermiştir” ifadesini kullandı.