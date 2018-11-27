Antalya’da çatışma: 2 asker yaralandı, saldırgan öldürüldü

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaklaşık 1 yıldır aranan kişi kendisini yakalamak için operasyon düzenleyen jandarma ekiplerine ateş açtı. Olayda 2 uzman çavuş yaralandı, saldırgan ise vurularak öldürüldü.

Antalya'da Aksu’nun Karaöz bölgesinde daha önce bir astsubayı tüfekle yaralama suçundan aranan Abdullah Özer'in, Kayadibi Mahallesi'ndeki dağlık bölgede saklandığı haberini alan jandarma ekipleri, bugün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda Abdullah Özer’in ateş açması sonucu uzman çavuşlar İbrahim Güngör ve Ahmet Kaba yaralandı. Jandarmanın da karşılık vermesi üzerine Abdullah Özer, vurularak öldürüldü. Helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi getirilen yaralı askerler, ilk müdahalelerinin ardından ameliyata alındı. Abdullah Özer'in cesedi ise yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.