Antalya merkezli 'FETÖ' operasyonu: 36 kişi yakalandı

Antalya merkezli 22 ilde 'FETÖ soruşturmaları' kapsamında cemaatin askeri yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla yapılan operasyonlarda 36 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına" yönelik, 19 Şubat tarihinde yapılan operasyonlar yapıldığı belirtildi.

Yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli, 4 Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli toplam 6 asker Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri Antalya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Cemaatin askeri yapılanmasının deşifre edilmesi adına yürütülen soruşturmanın devamında, 24 muvazzaf askerin de aralarında bulunduğu Jandarma Genel Komutanlığı personeli şüphelilerin yakalanması amacıyla 26 Şubat günü Antalya merkezli 22 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

30 şüphelinin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde işlemlerinin devam ettiği belirtildi.