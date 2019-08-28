Antalya Kumluca'da orman yangını

Antalya Kumluca'da yerleşim yerlerine yakın noktada ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangın dolayısıyla bir işçi yaralandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yerleşim yerlerine yakın noktada ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın çıktı. Kumluca’ya bağlı Sarıcasu Mahallesi Yalancılar mevkiindeki saat 22.00 sıralarında çıkan yangının nedeni henüz tespit edilemedi. Yaklaşık 25 dönüm ormanlık ve makilik alanda etkili olan yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor. Bu arada yangına müdahale eden işçilerinden Kemal Demirkaya, arazözün hortumunun patlaması sonucu yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Kemal Demirkaya ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.