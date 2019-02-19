Antalya Kaş'a 8 mermer ocağı daha!

Antalya'nın Kaş İlçesi'ne bağlı Belenli Mahallesi'nde 8 yeni mermer ocağı açılacağı iddiaları Meclis gündemine taşındı.

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Belenli halkının bir yıl önce açılan maden ocağını da istemediğini belirtirken, “Mevcut ocağın kapatılması beklenirken 8 yeni ocağın daha açılacağı yönünde iddialar bulunmaktadır. Eğer iddialar doğruysa yöre halkının sağlığı hiçe sayılıyor demektir. Aynı zamanda tam anlamıyla bir doğa katliamıdır” dedi.

Konuya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına bir soru önergesi veren Budak, önergesinde şu sorulara yer verdi:

“Antalya ilinde aktif olarak faaliyet gösteren kaç mermer ocağı ve taş ocağı vardır? 2019 yılı Şubat ayı itibariyle ruhsat almayı bekleyen mermer ve taş ocağı sayısı nedir? Kaş ilçesi Belenli Mahallesinde mermer ve taş ocağı için kaç firmaya ruhsat verilmiştir? Söz konusu ruhsatlar hangi tarihlerde alınmıştır? Antalya ilinde kaçak olarak işletilen mermer ve taş ocağı tespiti yapılmış mıdır? Varsa nerelerdedir? Antalya ilinde faaliyet gösteren taş ve mermer ocaklarının şartnameye uygun işletilip işletilmediği hangi sıklıkla denetlenmektedir? Her işletmenin tozlanmayı ve rüzgarın etkisiyle çevreye yayılımı en aza indirecek tedbirlerin alınması konusunda Bakanlığınız ne gibi çalışmalar yapmaktadır? Bakanlığınız tarafından taş ve mermer ocaklarının çevre ve insan sağlığına zararları konusunda yapılmış bir çalışma var mıdır? Ocak ruhsatları verilirken bu çalışma dikkate alınmakta mıdır?”