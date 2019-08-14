Antalya Finike'de köylüler şaşkın: 14 tane maden ocağının birden açılması planlanıyor

Antalya Finike'deki mermer ocağıyla ilgili bilgi edinmek için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvuran 6 mahallenin muhtarı, 13 mermer ocağı için daha izin verildiğini fark etti. Köylüler ocakların faaliyete geçmesiyle yöreye özgü bir çok ürünün yetiştirildiği kooperatifçiliğin biteceğini, ormanların da zarar göreceğini söylüyor.

Antalya Finike'deki Alacadağ mevkisinde bölge halkının mücadelesiyle bir mermer ocağı kapatılırken, 13 tanesi ise çalışmaya devam ediyor.

6 köyün muhtarı ve köylüler olarak bölgede mermer ocağı istemediklerini belirten Arif mahallesi muhtarı Zülfikar Tangut, “Kaymakamlığa, belediyeye, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne dilekçe verdik. Köylerimizde mermer ocağı yaptırmamaya özen göstereceğiz, mermer ocağı istemiyoruz” dedi.

'14 TANE MADEN OCAĞI OLDUĞUNU BİLMİYORDUK'

Köylülerin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yazılı başvurusu sonucunda haberdar oldukları ocaklarla ilgili hukuki işlemler sürerken, Yeşilköy mahallesinin muhtarı Ramazan Çobanoğlu da “Burası cennet gibi sedir ormanlarının ve kızılçam ağaçlarının bol olduğu bir yer. Burada ‘Yazır üzümü’ diye geçen üzümlerimiz var. Bölgede bir tane mermer ocağı var zaten ve büyük zarar veriyor. Sedir ağaçlarının yaprakları kurumaya başladı. Biz 1 tane daha zannediyorduk, 14 olduğunu duyunca cinnet geçiriyoruz. Sera üretimi de yapılıyor, 200 dönüme yakın sera var. Dağın ön yüzü zaten mahvoldu. Turunoçava’ya kadar indi, mermer ocakları. Eğer bunlar yapılırsa bizim bu tarafı da mahvedecekler. Biz kesinlikle mermer ocağı istemiyoruz” diye konuştu.

‘NEHİRLERİMİZ KİRLENDİ’

Gökbük mahallesi muhtarı İskender Altınok da, Yazır mahallesinde faaliyete geçecek mermer ocağının bütün köylere zarar vereceğini belirterek, “Burada zaten mermer işleme fabrikası var. Atık su bırakıldığında nehrimiz kirleniyor, içindeki kırmızı benekli alabalıklar öldü. Burada mermer ocağı yapılması tarımı, doğal yaşamı tamamen öldürür. Öyle bir geçim kaynağı da istemiyoruz. 600 yıllık çınar ağaçları var. Biz muhtarlar ve halk olarak tamamen karşıyız” dedi.

KÖY KOOPERATİFİNİN BAL ÜRETİMİ DE TEHLİKEDE

Ernez mahallesinin muhtarı Abdurrahman Fırtına ise maden açılırsa köyün viraneye döneceğini söyleyerek, "Bizim burada ‘Enez balı’ diye patentli balımız ve bal ormanımız var. Köylüler kooperatif kurdu. Bölgede hem kırsal turizm hem de bal üretimi ve tarım var. Mermer ocağı açılırsa bunlar biter ve istemiyoruz” diye konuştu.

'YÖNETMELİK UYGULANMADI'

6 mahallenin muhtarı, birine "ÇED olumlu" raporu verilen 14 mermer ocağıyla ilgili Çevre Şehircilik ve İl Müdürlüğü ve kaymakamlığa yazılı başvuru yaptıklarını belirtti. Muhtarlar ayrıca yönetmeliğin uygulanmadığını da söyleyerek, “Köylerimizin civarında projemize dahil olan alanlarda mermer ve maden ruhsatları verildiği ve bu ruhsatlarla ilgili orman izinleri ve ÇED izinlerinin onaylandığı duyumları alınmaktadır. ÇED sürecinde, ÇED yönetmenliğinin 9’uncu maddesi gereği herhangi bir bilgilendirme toplantısı yapılmamıştır. Yörede yaşayan insanlar olarak buralarda yapılacak maden ocak işletmeciliği hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz” diye açıklama yaptı.

Başvuruda mermer ocaklarının toz ve atıklarının, bitkilere özellikle de bölgedeki "Yazır üzümü" yetiştiriciliğine ciddi zarar verebileceğine, sedir ormanlarının da yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalabileceğine yer verildi.

OCAKLAR ÇEVRECİ ÇİFTİN MÜCADELE ETTİĞİ MADENLE AYNI BÖLGEDE YER ALIYOR

Söz konusu maden ocakları, Antalya'da uzun yıllar çevre mücadelesi veren ve Finike'de evlerinde öldürülmüş olarak bulunan Ali Ulvi Büyüknohutçu ile eşi Aysin Büyüknohutçu'nun kapatılması için mücadele ettikleri maden ocağı ile aynı bölgede yer alıyor.





