Antalya Finike'de 2 bin 500 yıllık mezarı EYP ile patlatıp tahrip ettiler

Antalya'nın Finike ilçesinde, Likya dönemine ait kaya mezarının, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce el yapımı patlayıcı (EYP) düzenek konularak, patlatıldığı tespit edildi.

Finike’ye bağlı Turunçova Mahallesi Delicedere mevkisinde, Likya dönemine ait 2500 yıllık kaya mezarını ziyarete gidenler, tarihi eserin tahrip edildiğini gördü. Sosyal medyadan fotoğraf paylaşanlar, duruma tepki gösterdi. Olayın yaklaşık 6 ay önce meydana geldiği belirlenirken, detayları da ortaya çıktı.

KAÇAK KAZI YAPILDIĞI İHBARI

Jandarmayı 21 Aralık 2018’de arayan kişi, kaya mezarında kaçak kazı yapıldığı ihbarında bulundu. Bölgeye giden jandarma ekipleri, mezarın altındaki kayalıkta delici aletle açılan 12 delik fark etti. Deliklerin patlayıcıyla doldurulduğunu, üzerinin çimentoyla kapatıldığını ve dışarı doğru kabloların çıktığını gören ekipler, kayadaki çatlağın içinde de açıkta duran patlayıcı buldu.

PATLIYICI SODYUM KLORAT VE ŞEKER KARIŞTIRILARAK OLUŞTURULDU

Jandarma ekipleri, açıktaki patlayıcıyı bulunduğu yerden çıkardı. El koyulan patlayıcı, incelenmek üzere Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvarı’na gönderildi. Yapılan laboratuvar incelemesi sonucu patlayıcının sodyum klorat ve şeker karıştırılarak, oluşturulduğu tespit edildi. Rapor ise Finike Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Olay yerinin birinci derece doğal arkeolojik sit alanı olması dolayısıyla durum, Müze Müdürlüğü’ne bildirildi.

KAYA MEZARINI PATLATMIŞLAR

Jandarma ekipleri, üzeri çimentoyla kapatılan patlayıcıların çıkarılması için inceleme yaparken, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, bu yılın Şubat ayında toplantı düzenledi. Toplantıda, kaya mezarına yerleştirilen patlayıcıların patlatılmadan çıkarılmasına ilişkin alternatif çözüm yöntemiyle müdahale edilmesine karar verildi. Karar üzerine ekipler, 21 Şubat’ta olay yerine gittiğinde kaya mezarının alt kısmına yerleştirilen 12 patlayıcının patlatıldığını ve kaya blokunun farklı boyutlarda parçalara ayrıldığını tespit etti. Bu parçalanmanın patlatılma dışında meydana gelmesinin mümkün olmadığı da belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.