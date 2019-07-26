Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde grev kararı

Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası, Antalya'da belediye binası önüne grev ilanını astı. Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz, 'Bizimle müzakere edilmediği, karşı teklif verilmediği, Yüksek Hakem Kurulunun sözleşmesi dayatılmak istendiği için grev ilanını yapmak durumunda kaldık' dedi.

Hizmet-İş Sendikası, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İnsan Kaynakları AŞ ile sendikaları arasındaki toplu iş sözleşmesinin zamanında imzalanmamasından dolayı grev kararı aldığını duyurdu.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz, Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile görüştü. Ardından Öz ve beraberindekiler belediyenin hizmet binası bahçesine "Bu iş yerinde grev vardır" pankartı astı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları AŞ'de çalışanlara "Yüksek Hakem Kurulu" tarafından bağıtlanan sözleşmenin uyguladığını, ek haklar verilemeyeceğinin kendilerine belirtildiğini anlatan Öz, şöyle konuştu:

"Bu kurul bu sözleşmeyi 2017 yılında bağıtlamıştı. O zaman enflasyon yüzde 8'ler civarındaydı, bugün ise yüzde 20'lerde. Bu çalışanların ücretlerinde meydana gelen kayıpları bu sözleşmeyle telafi etmek mümkün mü? Enflasyon farkını kim karşılayacak? Belediyenin diğer şirketlerinde çalışan arkadaşlar gibi bu şirkette de ücretlerin, sosyal hakların, idari izin haklarının da toplu iş sözleşmesiyle düzenlenmesi gerekir. Bu şirkette çalışan 6 bin 750 kişi görmezlikten gelinmemeli. Grev bir amaç değil, zorunluluktur. 'Bu iş yerinde grev var' yazısını açmak zorunda kalınıyorsa, bu mecburiyettendir. Antalyalıyı, Antalya'ya hizmet eden çalışanlarımızı rahatsız etmek gibi bir düşüncemiz asla olamaz. Müzakere masasında bizimle müzakere edilmediği, karşı teklif verilmediği, Yüksek Hakem Kurulunun sözleşmesi dayatılmak istendiği için grev ilanını yapmak durumunda kaldık."