Annesi Ali İsmail'in düşleri için koşacak

Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz, 11 Kasım'da düzenlenecek İstanbul Maratonu'nda ALİKEV adına koşacak. Emel Korkmaz, 'Umudu büyütmek, daha çok gence omuz vermek, daha nice öğrenciye burs imkanı sağlamak için bu pazar da İstanbul Maratonu'nda koşacağım' dedi.

Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz, Ali İsmail Korkmaz Burs Fonu için 11 Kasım’da düzenlenecek İstanbul Maratonu’nda koşacağını açıkladı.

Gazete Duvar'ın haberine göre, Ali İsmail Korkmaz’ın hayallerini gerçekleştirmek adına kurulan ALİKEV’in, 160 öğrenciye burs verdiğini, gençlerin sosyal sorumluluk projelerini desteklediğini belirterek hayata dair her alanda Ali İsmail’in adını yaşattığını belirten Emel Korkmaz “Ali İsmail kısacık yaşamında o kadar çok şey yaptı ki… Küçüktü ama bir sürü çocuğa kitap okuttu; aralarından en iyi özet çıkarana hediyeler aldı. Köy okullarına kitap götürdü. Hep derdi ki, 'Köyde okuyan çocuklar ne kadar eğitim alabiliyorlar ki? Onlara kitap götürmeliyim.' Engellilere çuvallarca şişe kapağı topladı. Defalarca huzur evine gitti…" dedi.

'BİZ ÇOCUKLARIMIZI SEVGİYLE BÜYÜTTÜK'

Haziran Direnişi'nde Eskişehir'de polisin ve AKP'li esnafın saldırısı sonucu 19 yaşında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz şöyle devam etti:

"Biz çocuklarımızı sevgiyle, iyilikle büyüttük. İşte benim Ali İsmail’im bu kadar sevgiyle, insanlıkla dolu bir çocuktu. Şimdi ben O’nun düşlerini gerçeğe dönüştürmek için, vakfımızı yaşatmak, onlarca çocuğa, gence imkanlar yaratmak için 3 yıldır İstanbul Maratonu’nda Ali İsmail Korkmaz Burs Fonu için koşuyorum. Umudu büyütmek, daha çok gence omuz vermek, daha nice öğrenciye burs imkanı sağlamak için bu pazar da İstanbul Maratonu’nda koşacağım.”

