Anketörler yanıt alamıyor: Vatandaş fikrini söylemekten kaçınıyor

Gezici Araştırma'nın sahibi Murat Gezici, seçmenlerin bu seçimde anketlere yanıt verme oranlarının çok düştüğünü dile getirdi. Gezici, "Seçmen konuşmuyor, 18 anket için 40 kapıya giderdik, şimdi 120 kapıya gidiyoruz; bu dip dalgası" dedi.

Gezici Araştırma’nın sahibi Murat Gezici, seçmenlerin bu seçimde anketlere yanıt verme oranlarının çok düştüğünü dile getirirken durumu “Belli ki bir dip dalga var” diye niteledi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı bugünkü köşesinde Gezici Araştırma’nın sahibi Murat Gezici ile yaptığı konuşmayı yazdı.

Gezici, vatandaşın anketleri yanıtlamamasından yakınırken şu bilgiyi verdi:

“Her anketörümüz 18 anket formu doldurtmak zorundadır. Bunun için de ortalama 40-45 kapı çalarız. Sandık bölgelerini belirler ve anketörlerimizi o bölgelere yollarız. Onlar da kapı çalar ve anket yapmak istediklerini söylerler. Genelde 18 anket için 40 civarında kapıya gideriz, 18’inden yanıt alırız.”

Durumun giderek farklılaşmaya başladığını belirten Murat Gezici ankete yanıt verme konusundaki son istatistiklerini de şu şekilde açıkladı:

“Geçen seçimde 40-45 kapıdan 18 anket almaya alışmış anketörlerimiz, 70-80 kapı çalmak zorunda kalmışlardı. Bu seçimde durum iyice garip bir hal aldı. Şu anda 120 kapıdan ancak 18 anket doldurtabiliyoruz. Vatandaş konuşmuyor, fikrini söylemekten kaçınıyor veya çekiniyor. Kapılar anketörlerin yüzüne kapanıyor.”

Bunun sebebinin korku değil güvensiz olan seçmenin verisini kimseyle paylaşmak istememesi olduğunu belirten Murat Gezici, “Belli ki bir dip dalga var. Nereye doğru yönlenir bilmiyorum. Ama benzerlerini bir kez 1980’lerde, bir kez de 2000’lerde gördüğümüz bir dip dalga var. 24 Haziran gecesi göreceğiz” diye konuştu.