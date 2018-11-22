Anketler AKP'yi karıştırdı

Yeni Şafak gazetesi yazarı Kemal Öztürk, 'AK Parti, seçmenin nabzını tutmak için sürekli anket yaptırıyor. Ancak bu sene anket yöntemlerinde çeşitlilik oldu. Fakat anketlerin birinde belediye başkanı başarısız çıkarken, diğerinde başarılı çıkınca ortalık hafiften karıştı' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski basın danışmanı ve Yeni Şafak gazetesi Kemal Öztürk, AKP'nin yerel seçim anketlerinin partide karışıklık yarattığını yazdı.

Öztürk, "AK Parti'de değişim sancısı" başlıklı yazısında, "AK Parti, seçmenin nabzını tutmak için sürekli anket yaptırıyor. Ancak bu sene anket yöntemlerinde çeşitlilik oldu. Klasik yöntem, telefonla, sms yoluyla, sosyal medya aracılığı ile çok sayıda farklı yöntemlerle şehirlerin nabzı tutulmaya çalışılıyor" derken, "Fakat anketlerin birinde belediye başkanı başarısız çıkarken, diğerinde başarılı çıkınca ortalık hafiften karıştı" ifadelerini kullandı.

Anketlerin itibarında biraz zedelenme olduğunu belirten Öztürk, "Bu sene anketler çok önemli bir etken olarak aday seçiminde kriter olmayabilir. Evet bir değişim sancısı yaşıyor AK Parti. Ne yönde olacağı konusunda farklı talepler ve tavırlar var. Her şey adayların açıklanmasıyla net bir şekilde anlaşılacak. AK Parti-MHP ittifakı gerçekleştiği takdirde, her iki partinin de eli rahatlayacak. Bu durumda değişim talepleri beklenildiği gibi çok dikkate alınmayabilir. Seçmen de böyle mi düşünüyor? Çok emin değilim" dedi.