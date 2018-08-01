Anket yaptılar: Halk Erdoğan'ın gelmesini istemiyor

Alman Die Wet gazetesinin yaptırdığı bir kamuoyu araştırmasına göre, Almanların üçte ikisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'yı ziyaret etmesine karşı olduğunu ileri sürdü.

Alman Die Wet gazetesinin haberine göre, Almanların çoğunluğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'yı ziyaret etmesini istemiyor.

Die Welt gazetesi, Civey adlı kamuoyu araştırma şirketi tarafından yapılan anketin sonuçlarını yayınladı. İddiaya göre, ankete katılanların yaklaşık üçte ikisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'ya gelmesine karşı olduğunu beyan etti. Ankete katılanların yüzde 69'u ziyarete karşı olduğunu belirtirken, "Erdoğan Almanya'ya gelsin mi?" sorusunu "evet" ya da "tercihen evet" şeklinde yanıtlayanların oranı yüzde 24'te kaldı. Geri kalan yüzde 7'lik bölüm ise kararsız olduğunu açıkladı.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, Die Welt gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtemel Almanya ziyaretine ilişkin protesto çağrısı da yaparken, şu ifadelere yer verdi:

"Bir Cumhuriyet kendini asıl zor ve acı verici durumlarda kanıtlar. Türkiye Cumhurbaşkanı ilk kez bu sıfatla Almanya'ya yapacağı ziyaretten muhtemelen zaten zor olan Almanlarla Türkler arasındaki ilişkileri daha da kötüleştirmek için yararlanmak isteyecektir. Devlet konuğu devletin konuğudur, yabancı bir ülkede kışkırtıcılık yapamaz. 1980'li yıllarda ABD Başkanları ziyarete geldiklerinde Almanya'da yer yerinden oynar, protestolar birbirini izlerdi. Barış canlısı sivil toplum bu geleneği yeniden canlandırıp, düzenlenen protestolarla Erdoğan'a otokrat liderlerin demokratik bir ülkeye gelmesini sakıncalı bulduğunu göstermelidir.”