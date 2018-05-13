Anket sonucu haberi yalan çıktı: AKP'li şirketten açıklama

ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, Güneş gazetesinde yer alan 'ANAR'ın son anketine göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 55' haberini yalanladı.

AKP'li gazeteler her gün yeni bir anket sonucu açıklayarak AKP'nin önde olduğunu ileri sürerken, Güneş gazetesinin yaptığı anket sonucu haberi, anket şirketi tarafından yalanlandı.

Güneş gazetesinin seçimlerle ilgili hazırladığı anket haberinde, “Cumhur İttifakı'nın oy oranını yüzde 55 olarak açıklayan İbrahim Uslu, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanacağını söyledi. AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oy oranının yüzde 55 seviyesinde olduğunu belirten İbrahim Uslu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerde de Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olduğunu açıkladı. Uslu, ‘seçimler ilk turda bitecek gibi görünüyor' diyerek sözlerini noktaladı” denilmişti.

Haberin ardından bir açıklama yapan ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, s“Bu rakamlar erken seçim kararı öncesine aittir. Haberi yazan arkadaş yanlış anlamış. Adaylar ve ittifakların belli olmasından sonra başladığımız çalışma henüz tamamlanmadı. Bitince paylaşacağız” ifadelerini kullandı.