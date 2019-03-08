'Anket şirketlerinden yüksek bedel karşılığı önde gösterme sözü...'

Her seçim döneminde bir manipülasyon aracı olarak devreye sokulan anketlere ilişkin dikkat çeken bir yazı geldi. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, anket çalışması yapan şirketlerin, yüksek bedel isteyerek ankette önde gösterme sözü verdiklerini yazdı.

Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, anket şirketlerinin para karşılığı önde gösterme sözü verdiklerini açıkladı.

Sarıkaya, "Tahminsizliğin seçimi" başlıklı yazısında, şu ifadeleri kullandı:

Ancak bu seçimin kesin kaybedeni de var; bazılarını yakından tanıdığım ve dürüstlükle işlerini yaptıklarını bildiğim için onları bir kenara bırakıyorum ama bu seçimin kaybedeni bazı anket şirketleri olacak.

Çünkü yüksek bedel isteyerek ankette önde gösterme sözü verdikleri siyasi kesimde değil, kendi gerçeğinin, ilçesinin hatta büyükşehrinin farkında olan seçmende de tükenmiş.

Anadolu’da dolaştığım hemen her yerde benzer bir durum söz konusu.

Hatta bazı kamuoyu yoklama şirketleri işi o denli abartmış ki, o bölgede geçmiş seçimde seçmen davranışının ne olduğuna bile bakma gereği duymamış…

Bu duruma bakıp, “Her seçim aynı şeyi yapmıyorlar mı?” diyebilirsiniz…

Yıllardır her partinin çıkması gerektiğini söyleyip, her defasında bir öteki seçime bıraktığı siyasi etik yasası dilerim çıkar ve bir daha seçmeni etkilemek için yanıltma davranışını sergileme cesaretini gösteremezler.

