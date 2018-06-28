Anket şirketinden 24 Haziran açıklaması: Beni çarmıha gererlerdi

Araştırma Şirketi SONAR'ın Başkanı Hakan Bayrakçı, 24 Haziran sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu.

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, CNN Türk'te katıldığı "Türkiye'nin Gündemi" programında seçim öncesi yapılan anketlerle ilgili yaptığı açıklamada bulundu.

Bayrakçı, "Göremediğim bir şey değil. Seçimin yüzde 50'nin bir iki altı ya da bir iki üstünde biteceğini biliyordum. Ama ben 51 ile kazacağını söyleseydim Erdoğan'ın, camia ve bahsettiği kitle beni çarmıha gererdi. Sonuçta Erdoğan başarılı, çatır çatır 17 senedir seçim kazanıyor. Ama ben sonuçları verince 10 bin tane mesaj geldi bana. Benim pozisyonum çok zor. Partinin bütün isimleri beni arayıp ne yapıyorsun diyor" ifadelerini kullandı.