Anket şirketi sahibi Ankara sonucunu açıkladı: Mehmet Özhaseki’ye de anlattım...

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Ankara'daki anket sonucuna göre Mansur Yavaş'ın önde olduğunu, bunu Mehmet Özhaseki'ye de anlattığını söyledi.

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Saadet Partisi'nin kanalı TV5’te yayınlanan "Kulis Ankara" programında yerel seçim anketlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Elimizdeki verilere göre Mansur Yavaş 5-6 puan kadar önde gidiyor” diyen Kulat, "Bizim henüz Mehmet Özhaseki’nin isminin açıklanmadığı dönemde yaptırdığımız araştırmalarda Özhaseki’nin ismi hiç ilk üçte çıkmadı. Süleyman Soylu, Veysel Tiryaki ve Mustafa Tuna ve isimleri çıkıyordu. Şimdi anlatacağım konuları sayın Mehmet Özhaseki’nin kendisine de anlattım. Rakibi olan sayın Mansur Yavaş’a da anlattım. Bizim elimizdeki verilerde Mansur Yavaş 5-6 puan kadar önde gidiyor. Kararsız seçmen oranının yüksekliği bana göre kararsız olmaktan değil kararını farklı endişelerinden dolayı ifade etmeyen seçmenden kaynaklanıyor. Kararsız seçmenin çokluğu da iktidarın aleyhine bir fotoğraf oluşturabilir" ifadelerini kullandı.