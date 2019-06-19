Anket firmasından AKP'ye yanıt geldi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 'MAK Araştırma şirketinin partimizle uzaktan yakından hiçbir alakası söz konusu değildir. Bu firmayla bugüne kadar hiçbir çalışmamız olmadı, bundan sonra da olmayacaktır' derken, şirketin kendilerini önde gösteren anket teklif ettiğini, bunu reddettiklerini öne sürmüştü. AKP'den gelen bu açıklamaya MAK'ın sahibi Mehmet Ali Kulat'tan yanıt geldi.

Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın açıklamalarına yanıt verdi. Kulat, "Biz MAK Danışmanlık olarak hiçbir siyasi partiye yakın ya da uzak değiliz. Basın süreç içerisinde herhangi bir firmayı kendilerine göre konumlandırıyor. Biz ticari bir firmayız. Zaman zaman siyasi partilerle, adaylarla, kurumlarla çalışırız. Bunun karşılığında da doğal olarak ücret alırız. Çalışma sonunda ortaya çıkacak sonucu da müşterimizin istekleri doğrultusunda değil objektif olarak değerlendiririz" açıklamasını yaptı. Asla sonucu ısmarlama bir anket yapmayacaklarını öne süren MAK Danışmanlık Başkanı Kulat, "İstenilen sonucu çıkarsak, bizim anketimizle seçim mi değişecek?" dedi. İLGİLİ HABER AKP'den 'anket firması' açıklaması: Ahlaksız bir teklifle geldiler