Anket firmalarına milyonlarca lira ödeyen CHP, anketleri çöpe atmış

31 Mart seçimleri öncesi adaylarını belirlemek için anket yaptıran ve bu anketlere milyonlarca lira ödeyen CHP'nin, anketlerde listeye bile giremeyen isimleri aday gösterdiği ileri sürüldü.

31 Mart seçimleri öncesi açıkladığı adaylar parti içinde krize ve istifalara yol açan CHP'de şimdi de anketlere ödenen milyonlarca lira tartışma konusu oldu.

Yerel seçimde adaylarını belirlemek için anketler yaptıran ve bu anketlere milyonlarca lira veren CHP'nin anketten çıkan sonuçları dikkate almadan tercih yaptığı ileri sürüldü.

Konuyu gündeme getiren isimlerden olan Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, özel ilişkilerin ve eş-dost ilişkilerinin aday belirleme sürecinde etken olduğunu belirtirken, "Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı ikilisinin hazırladığı listeler büyük tartışmalara sebep olsa da geçiyor. CHP milyonlarca lirayı anket firmalarına ödedi ama hiçbir anket sonucuna göre hiçbir yerde aday atamadı. Hatta Cumhurbaşkanı’nın rektör atamalarında yaptığı gibi anketlerde sonuncu olan veya sıraya bile giremeyen isimler aday olarak atandı. Madem anketleri dikkate almayacaktınız, o zaman milyonlarca lirayı niye anket firmalarına ödediniz?" ifadelerini kullandı.