'Ankesör' soruşturmasında 'Mor beyin' uyarısı

Cemaat'in TSK'daki yapılanmasına yönelik ankesör soruşturması kapsamında dava açılan eski üsteğmen F.U. beraat ederken gerekçeli kararda, Cemaat mensuplarınca aranmış her kişinin örgüt üyesi sayılamayacağı belirtildi.

Cemaat'in TSK yapılanmasına yönelik ankesör soruşturmasında dikkat çeken bir karar geldi.

Dava dosyasına göre eski üsteğmen F.U., ankesör soruşturması kapsamında 15 Ekim 2018’de tutuklandı. F.U.’nun 2014 yılında 3, 2015 yılında 4 kez sabit hattan arandığı, aynı hattan bir başka askerin ardışık olarak arandığı, örgütün yurtlarında ve evlerinde kaldığı gerekçesiyle hakkında örgüt üyeliği suçlamasıyla Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, F.U. savunmasında, örgütün bir yurdunu 2011 yılında üniversite öğrencisiyken ziyaret ettiğini ancak kalmak istemediğini, örgüt evlerinde kalma teklifini kabul etmediğini, babasının emekli albay olması nedeniyle bazı örgüt üyelerinin kendisini sabit hatlardan arayarak ısrarla görüşmeye çalıştığını, ancak reddettiğini anlattı.

Mahkeme sanığın beraatına karar verirken gerekçeli kararında, Banka Asya’da hesabının bulunmadığını, örgütün haberleşme sistemlerini kullanmadığını, himmet, kurban bağışı gibi bir yardımda bulunmadığını, örgütle irtibatlı bir sosyal medya paylaşımı olmadığını vurguladı. Kararda şu tespitlere yer verildi:

“FETÖ’nün mensubu yapmayı düşündüğü ya da takibini hedeflediği kişileri ısrarla aradığı, gerektiğinde tehdit ve baskıyla görüşmeye zorladığı bir gerçektir. FETÖ yargılama dosyalarından anlaşıldığı üzere kişiyi GSM hattını değiştirmeye mecbur edecek derecede aramaya devam ettikleri ve hattını öğrenerek yine aradıkları bilinen bir gerçektir. FETÖ mensuplarınca aranmış olan her kişinin örgüt üyesi kriterlerini taşımış olduğunu da kabul etmek hukuki olmadığı gibi ayrıca örgütün zamanla ortaya çıkarılan gerçekliklerine ve kodlamalarına da uygun değildir.”

Savcılık ise beraat kararına itiraz etti.

Mahkemenin gerekçeli kararında ‘Mor Beyin’ programıyla ilgili de şu tespit yapıldı: “FETÖ kendi örgüt mensuplarının iç haberleşme programı olan ByLock programının, bu örgütle hiçbir bağı olmayan kişiler tarafından da kullanılmış olduğu görüntüsü vermek suretiyle, soruşturmalarda hedef saptırmak, masum insanları mağdur etmek ve kendi mensuplarına zaman kazandırmak amacıyla farklı programlar oluşturduğu da (Mor Beyin) zamanla ve hatta kimi mahkûmiyet kararlarından sonra anlaşılmıştır.”