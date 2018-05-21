'Ankara'yı sadece yağmur suları değil, kanalizasyon atıkları da basacak'

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara'da dün yaşanan sele ilişkin, 'Bilime ve meslek odalarının açıklamalarına kulak vermezseniz, Ankara’nın tamamını sel alacak. Ankara’da arka arkaya yaşanan sel olayları, AKP’nin yerel yönetim politikalarının iflas ettiğinin sertifikasıdır' açıklamasında bulundu.

Ankara'da her kuvvetli yağışın ardından kentin sular altında kalması olağan hale gelirken, dün de benzer manzaralar yaşandı.

“Ankara’da kuvvetli yağıştan sonra arka arkaya yaşanan sel olayları, kent merkezleri de dahil birçok yeri sular altında bıraktı. Her yağmur yağdığında Ankara’nın sular altında kalmasının sorumlusu AKP’nin rant odaklı kentleşme politikalarıdır” diyen Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Tezcan Karakuş Candan, “İlk yerel seçimlerde Cumhuriyet tarihinin dörtte birinde Ankara’yı talan eden, vadileri yapılaşmaya açarak kenti betonlaştıran, kamu kaynaklarını alt yapıya, ulaşıma değil Ankapark, Gökkuşağı, Demir Kafes, kapılar gibi israf projelerine harcayan yöneticilerin gitmesi şart” şeklinde konuştu.

“Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bir çevre yönetim planı bile yok. Ankara’nın birçok semtinde ayrık bir kanalizasyon sistemi yok. Yağmur ve kar suları kanalizasyon atıklarından ayrı toplanamamakta ve taşınamamaktadır” diyen Candan, sözlerine şöyle devam etti:

“Betonlaşma ile birlikte plansız hormonlu büyüyen kentleşmeyi altyapı karşılayamıyor. Sadece yağmur suları değil, kanalizasyon atıkları da basacak yakında Ankara’yı. Ankara’da yaşanan tüm sel felaketlerinden yöneticiler sorumludur. Zarar gören tüm vatandaşlar belediyeye maddi tazminat davası açabilirler. Bizde görevi kötüye kullanmak ve görevi ihmalden belediye yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz.”